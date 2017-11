Jan Callebaut uit Affligem schrijft 'Het Merk België'

Vandaag is het Dag van de Dynastie. Nochtans is het koningshuis bepaald geen factor die de Belgen bindt. Geen symbolen houden ons landje bijeen maar wel pure zakelijke afweging. Dat blijkt uit een onderzoek dat Jan Callebaut uit Affligem liet uitvoeren met het onderzoeksbureau WHY5Research. De resultaten staan te lezen in het boek 'Het Merk België', van de hand van Jan Callebaut.

"Een merk is voor mij een manier om een relatie te vatten en eigenlijk is het een onderzoek naar welke relatie de Belgen hebben met het merk België", zegt Jan Callebaut. "Net als chocolade en de voetballers duikt ons koningshuis zeer weinig op in het spontane vocabularium van de mensen. Ik denk dat dat behoort tot één van de basisgegevens maar er wordt heel weinig spontaan commentaar op gegeven", aldus Callebaut.

In totaal ondervroeg WHY5Research 912 Belgen, onder wie 241 Belgische moslims. Allen voelen ze veeleer een zakelijke band, geen emotionele. Het is meer iets dat op een verstandshuwelijk lijkt. Het merk België staat voor een goede levensstandaard, economische welvaart en vooral een betrouwbare sociale zekerheid.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de moslims zich het minst thuisvoelen in België. Verrassend is ook dat de Vlamingen zich meer thuis voelen in België dan de Franstaligen.

'Het Merk België' van Jan Callebaut en Wouter Verschelden, de politiek journalist van Newsmonkey die de onderzoeksresultaten van commentaar voorzag, verscheen bij Uitgeverij Manteau.