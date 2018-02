Januari recordmaand voor Brussels Airlines

Brussels Airlines heeft in de maand januari 590.329 passagiers vervoerd. Dat zijn er 15 % meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De grootste groei was er binnen Europa en Afrika. Op Noord-Amerika en het Midden-Oosten was er daarentegen een daling. Voor de Mumbai-vluchten is er nog geen vergelijking, omdat die pas in maart vorig jaar werden opgestart.

Nochtans ging het aantal vluchten met 6 % naar beneden. De groei is te danken aan de inzet van grotere toestellen, onder andere de Airbus met 180 zitjes in plaats van de uit roulatie genomen Avro-jets en een betere bezettingsgraad: van 68,7 % naar 74,3 % in januari van dit jaar.

Brussels Airlines vervoerde in januari ook ruim één derde meer vracht dan een jaar geleden.