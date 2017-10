Jasmien uit Brussegem trok met minister Gatz naar Corsica

Samen met Vlaams Minister van Jeugd Sven Gatz en vijf leeftijdsgenoten ging Jasmien Schutz uit Brussegem, deelgemeente van Merchtem, afgelopen zomer op trektocht door de bergen van Corsica. Het relaas is gebundeld in het boek ‘SnapWhat Minister? Sven Gatz en de Corsicanen’. De opbrengst van het boek gaat naar een goed doel.

Zes jongeren tussen 18 en 26 jaar gingen afgelopen zomer mee met initiatiefnemer Sven Gatz op een zesdaagse trektocht langs de GR20, het legendarisch lange routepad in de bergen van Corsica. Geen willekeurige jongeren: alle zes zetten ze zich ten volle in voor anderen: voor een jeugdhuis of jeugdbeweging, voor kwetsbare leeftijdsgenoten, vluchtelingen… Jasmien Schutz, op de foto tussen minister Gatz en auteur Peter Dejaegher, is actief bij De Ambrassade, een in Brussel gevestigde organisatie die zich inzet voor jeugdwerk en jeugdbeleid.

Het boek bundelt naast het relaas van het avontuur vooral de visies en vragen van de jongeren over een reeks maatschappelijke thema’s. De titel van het boek is trouwens een samentrekking van de sociale media SnapChat en WhatsApp en zinspeelt op de generatiekloof tussen de jongeren en de minister. De opbrengst van het boek gaat naar Minor-Ndako, een organisatie die zich inzet voor probleemjongeren uit alle windstreken.

