JC Oetingen haalt al bijna 10000 euro op voor het goede doel

JC Oetingen organiseerde de afgelopen dagen een jogging ten voordele van de Stichting Alzheimer Onderzoek. Samen met diverse andere acties werd in totaal al een bedrag van 9712 euro opgehaald.

Op vrijdagavond 7 juli organiseerde JC Oetingen een 'Pop-Up Jogging', waarvan de opbrengst helemaal voor de Stichting Alzheimer Onderzoek bestemd was. Op 6 dagen tijd stippelden de organisatoren een gloednieuw parcours over een afstand van 5 kilometer uit. In totaal kwamen 120 lopers aan de startlijn.

De jogging bracht een bedrag van 600 euro op en die som gaat integraal naar het project Run To Remember Again van JC Oetingen. Momenteel waren diverse acties al goed voor een bedrag van 9712 euro. (Foto JC Oetingen)