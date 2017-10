Jean-Paul De Greef bouwt 2 jaar aan orgel met 820 houten pijpen

Zondag 12 november is het eindelijk zo ver. Dan wordt het unieke orgel dat door Jean-Paul De Greef gebouwd werd, ingespeeld. De man startte aan de bouw in 2015, eerst thuis, vanaf maart 2016 in de kerk van De Hoek in Sint-Genesius-Rode.

Jean-Paul De Greef is gepassioneerd door orgels met houten pijpen en bouwde er al enkele (o.a. in de Don Boscokerk in Buizingen). Het nieuwe orgel moet het pronkstuk worden. De kerkfabriek van Sint-Barbara stelde hiervoor de kerk ter beschikking.

Het is orgel van Jean-Paul is een imposante constructie met 820 pijpen. Iedere pijp moest een paar keer afgesteld worden om te komen tot een pijpenreeks waarmee Jean-Paul tevreden was. In het orgel staan 14 reeksen, gaande van 8’-voets pijpen (de grootste is 2,60 m lang) tot de kleinsten die bijna 1/16’ van een voet lang zijn (12 mm) en dat in verschillende klankkleuren. Eén van de reeksen is de Mixtuur die voor iedere toon 3 pijpen in koor laat klinken. Bij houten orgelpijpen is dat een hele uitdaging omdat de klanksterkte van houten pijpen moeilijker te regelen is dan bij metalen pijpen.

Jean-Paul is trots op zijn orgel. De pijpenreeksen met aangepaste slankheidsmaten klinken mooi en verrassend. Er is ook een pijpenreeks, de Fagot, die de klank van het instrument prima imiteert, een Europese primeur is dat.

Niet onbelangrijk is de gunstige nagalmtijd van de Sint-Barbarakerk in Sint-Genesius-Rode waardoor de versterking van de klank haast optimaal is.

Davidsfonds Rode heeft de bouw van het orgel ondersteund en organiseerde al uitlegsessies. Het is nu uitkijken naar 12 november, dan wordt het orgel ingespeeld door Agnes Feltkamp. De toegang tot dat concert is gratis