Jean-Paul Van Avermaet nieuwe voorzitter Voka Vlaams-Brabant

Jean-Paul Van Avermaet is op dit moment ondervoorzitter van Voka Vlaams-Brabant en hij is ook voorzitter van de Brusselse afdeling van Voka Metropolitan. Momenteel is Van Avermaet ook nog Cluster Managing Director bij het beveiligingsbedrijf G4S België, Frankrijk, Luxemburg en Marokko, met hoofdzetel en een opleidingscentrum in Vlaams-Brabant.

Van Avermaet kent de regio dus goed, net als het Brusselse bedrijfsleven. De nieuwe voorzitter kijkt alvast ambitieus vooruit: "Ondernemers willen ondernemen en groeien. Het is de rol van Voka om de obstakels die tussen de ondernemers en hun ambitie staan, weg te nemen. Samen met de Vlaams-Brabantse ploeg wil ik verder werken aan die groei, want groei betekent welvaat en welzijn voor de hele regio", aldus Jean-Paul Van Avermaet.