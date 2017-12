Jef Valkeniers, ere-burgemeester Dilbeek, zet punt achter politieke loopbaan

Jef Valkeniers, de ere-burgemeester van Dilbeek, zet een punt achter zijn politieke loopbaan. Valkeniers is 84. Stefaan Platteau, nog een ere-burgemeester, blijft politiek wel actief, hij zal de Open Vld-lijst in Dilbeek duwen. Verder raakte ook bekend dat Bob Savenberg, de ex-drummer van Clouseau, voor de Open Vld in Dilbeek in de politiek stapt.

Jef Valkeniers werd in 1932 geboren als zevende kind in een grote brouwersfamilie die al geruime tijd in de gemeentepolitiek actief was. Valkeniers groeide op in Schepdaal. Nadien studeerde hij geneeskunde aan de KUL. Hij werd huisarts en ging zich nadien in Zuid-Afrika specialiseren in de psychiatrie.

Valkeniers was zijn hele leven politiek actief, eerst bij de toenmalige Volksunie, in 1993 stapte hij over naar de Open Vld. Van 1971 tot 1976 was hij burgemeester van Schepdaal en van 1977 tot 1988 en sinds 1994 was hij ook gemeenteraadslid in Dilbeek, waar hij van 1982 tot 1988 burgemeester en van 2001 tot 2002 OCMW-voorzitter was.

Valkeniers was van 1974 tot 2003 ook parlementslid, eerst in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, later in de Senaat.

In Dilbeek maakte de Open Vld ook bekend dat Stefaan Platteau, eveneens ere-burgemeester van Dibeek, politiek actief zal blijven. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar zal Platteau de Open Vld-lijst duwen.

Opvallende nieuwe gezichten op de lijst van Open Vld in Dilbeek zijn Bob Savenberg (ex-drummer van Clouseau) en Michäel Verschueren, zoon van de Grimbergse RSCA-manager Michel Verschueren.