Jef Vanderoost wordt lijsttrekker CD&V Dilbeek

Eerder deze week werd al bekend dat CD&V Dilbeek in oktober2018 niet meer in kartel met DNA naar de kiezer zal trekken. Vanmorgen stelde de partij-afdeling tijdens een ontbijt in aanwezigheid van minister Koen Geens haar nieuwe lijsttrekker voor. Dat wordt dus Jef Vanderoost, nu schepen van Financiën en Onderwijs in Dilbeek. Hij is 34 jaar en vader van drie kinderen.