Jeroen D’hoedt geeft niet op

Atleet Jeroen D’hoedt uit Halle, die vorige week nog zijn contract bij de Waalse atletiekliga in rook zag opgaan, blijft ambitieus. D’hoedt gaat een samenwerking aan met trainer Tim Moriau, de bezieler van het Olympic Running Team. In dat team, met ook Isaac Kimeli en Simon Debognies aan boord, hoopt D’hoedt een nieuwe aanpak te vinden, met het oog op zijn droom; deelname aan de Olympiade in Tokio 2020.

2017 was geen vrolijk jaar voor Jeroen D’hoedt. De 27-jarige Hallenaar werd de jongste maanden opnieuw duchtig geplaagd door blessures en verloor tot overmaat van ramp vorige week zijn contract bij de Waalse atletiekliga. Maar Jeroen geeft niet op. Hij maakt de overstap naar trainer Tim Moriau, die aan het hoofd staat van het Olympic Running Team. Volgens de website AtletiekNieuws moet D’hoedt eerst een proefperiode vervolmaken vooraleer volwaardig lid te worden van het ORT.

Jeroen D’Hoedt hoopt in de nieuwe omgeving een frisse wind te vinden die zijn prestaties naar een hoger niveau kan tillen. De afstandsloper mikt nog steeds op deelname aan de Olympische Zomerspelen in Tokio over 2 jaar. Hij kijkt er vooral naar uit, na jaren solotraining, in groep te kunnen trainen. In zijn tweet verwoordt Jeroen het als volgt: ‘Het is nu officieel! Ik sluit aan bij de trainingsgroep van Tim Moriau. Ik kijk ernaar uit te trainen in een nieuwe omgeving en tussen topatleten. Laat 2018 maar komen!”