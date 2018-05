Jeroen Hofmans trekt Halse N-VA-lijst, Mark Demesmaeker wordt lijstduwer

Jeroen Hofmans is de fractieleider voor N-VA in de Halse OCMW-Raad. Hij wil bij de verkiezingen vooral inzetten op een betere mobiliteit in Halle. Opvallend is dat het niet Europarlementslid Mark Demesmaeker is die de N-VA-lijst trekt. Dat was nochtans de bedoeling, want Demesmaeker wilde een gooi doen naar de burgemeesterssjerp.

Eind maart raakte bekend dat het parket van Halle-Vilvoorde een onderzoek opende naar Demesmaeker wegens een vermeende belastingsschuld van 540.000 euro. Begin april werd Demesmaeker met gezondheidsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Hij zegt nog steeds niet volledig hersteld te zijn en zal ter ondersteuning de lijst duwen