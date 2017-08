Jeugdhuis ’t Bronneken Asse verdwijnt onder sloophamer

In Asse is men gestart met de afbraak van het voormalige jeugdhuis ’t Bronneken aan de Bergestraat. En die sloop wekt blijkbaar heel wat nostalgische emoties op.

Het jeugdhuis ’t Bronneken opende in 1986 de deuren en was ‘the place to be’ voor verschillende generaties jongeren. Intussen heeft ’t Bronneken onderdak gevonden in het nieuwe jeugdcentrum ’t Jass.

Op de site van het vroegere jeugdhuis zal binnenkort een nieuw woonproject gerealiseerd worden. Momenteel verdwijnen de oude gebouwen onder de sloophamer. En dat maakt blijkbaar heel wat emoties los. Zo verschijnen er via Facebook tal van nostalgische berichten van mensen die ooit betrokken waren bij de werking van ’t Bronneken.

De pioniers en oprichters van het eerste uur gaan daarom op donderdag 24 augustus om 19u een ludiek afscheidsmoment organiseren voor alle sympathisanten, vrienden,

ex-medewerkers en bezoekers.