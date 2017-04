Jeugdhuis Time-Out Zellik stopt ermee

De Zellikse jeugd verliest in oktober haar jeugdhuis. Het bestuur van Time-Out stopt in oktober en er staat geen opvolging klaar. Dat betekent dat het jeugdhuis de deuren zal sluiten.

Time-Out is al 25 jaar een plek voor en door Zellikse jongeren. Maar die plek aan de Noorderlaan komt binnenkort leeg te staan. In een open brief kondigt het huidige bestuur het einde van Time-Out aan. Volgens voorzitter Gert Venken ligt een mentaliteitswissel bij de jeugd aan de basis van het probleem. Vroeger was er een natuurlijke doorstroming van leden naar bestuur, maar nu staat er geen nieuwe generatie klaar om de huidige ploeg op te volgen.

Mocht er voor oktober alsnog een groepje jongeren opstaan om het bestuur van de werking over te nemen, is de huidige ploeg wel nog bereid om hen klaar te stomen.