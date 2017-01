Jeugdhuis Tobit in Vilvoorde is failliet

Jeugdhuis Tobit in Vilvoorde sluit na ruim 16 jaar de deuren. Het jeugdhuis is failliet, zegt bestuurslid Joren Clauwaert in Het Laatste Nieuws.

Het verhaal van jeugdhuis Tobit begin veelbelovend in oktober 2000. De vzw startte haar werking in een gloednieuw pand op een lap grond langs de Houtemsesteenweg. Maar ruim 16 jaar later zit de vzw in de problemen. Het jeugdhuis zou tienduizenden euro schulden hebben, de voorbije twee jaar werd er niet eens een boekhouding neergelegd bij de rechtbank van koophandel en er komen al een hele tijd geen nieuwe leden meer bij. Volgens bestuurslid Joren Clauwaert zit er dus niets anders op dan de schade zo veel mogelijk te beperken en het jeugdhuis te sluiten.

Voor het doek echt valt, wil het bestuur nog twee slotevenementen organiseren. Op vrijdag 10 februari is er nog een laatste fuif, zaterdag 11 februari volgt dan een garageverkoop van al het materiaal.