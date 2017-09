Jeugdidolen van Bandits nemen vrijdag afscheid van het publiek in Wemmel

Nu vrijdag valt definitief het doek over Bandits. Die dag staan de jeugdidolen een allerlaatste keer samen op het podium in GC De Zandloper in Wemmel.

Hun eerste optreden speelde Bandits tijdens de Midwinterfeesten in de Ternatse deelgemeente Sint-Katharina-Lombeek. Het was de start van een succesverhaal dat uiteindelijk 6 jaar zou duren. De jongens kregen zelfs een eigen serie op VTMKzoom, ze speelden een uitverkochte show in de Lotto Arena en slaagden er 3 jaar geleden bijna in een ticket af te dwingen voor het Eurovisiesongfestival.

De voorbije zomer trokken ze een allerlaatste keer op tournee. “In de afgelopen zes jaar hebben we ontzettend veel mooie ervaringen opgedaan en vriendschappen voor het leven gesloten, maar nu iedereen in een andere fase van z’n leven zit, voelen we dat dit het juiste moment is om dit project stop te zetten,” vertelt frontman Jasper Publie.

Jasper Publie, Toon Smet, Tim Tielemans, Thomas Van Achteren en Neil Akenzua (sinds eind 2015 ook lid van de band) spelen nu vrijdag 8 september in GC De Zandloper in Wemmel hun allerlaatste concert.