Jeugdraad krijgt regenboogpad aan ‘t Gildenhuis

Volgens de jeugdraad komt het zebrapad niet alleen het jeugdhuis ten goede. “Vlakbij het jeudghuis en ’t Gildenhuis is het kerkhof en er zijn ook enkele handelaars in de buurt. Heel wat Affligemenaren zullen dus gebruik kunnen maken van het zebrapad. Nu moesten de mensen tot aan de scholengroep Sint-Vincentius wandelen om de straat veilig te kunnen oversteken,” zegt Laurens Kaesteker, voorzitter van de jeugdraad in Affligem.



De jeugdraad pleit voor geen gewoon zebrapad, maar een regenboodpad. “Zo’n pad is conform de wegcode, alleen zijn tussen de strepen de kleuren van de regenboog geschilderd. Daarmee vragen we aandacht voor diversiteit en acceptatie van de LGBT-gemeenschap. Regenboogpaden zijn een klein gebaar, maar een mooi symbool voor de inclusiviteit en diversiteit waar Affligem voor staat,” besluit Johanna De Somer van de jeugdraad in Affligem.