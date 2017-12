Jeugdverenigingen Merchtem gratis naar recyclagepark

"De laatste opruimactie in onze lokalen aan Ten Anckere, kostte ons toch zo'n 200 euro," zegt hoofdleidster Rani Vandeperre van KSA Merchtem, dat zo'n 200-tal leden telt. "Als jeugdvereniging hebben we eigenlijk vrij veel afval: van evenementen, maar ook gewoon in onze lokalen. Ouders brengen ons een versleten zetel en wij gebruiken die dan tot die helemaal 'op' is. Daarna moeten we er dan natuurlijk mee naar het recyclagepark, waar we per kilogram 0,16 euro betalen. Dat loopt natuurlijk op. Dat de jeugdverenigingen twee keer per jaar gratis van het recyclagepark gebruik zouden mogen maken, zou zeker zeer welkom zijn voor onze werking.”



Hoofdleidster Eva De Sadeleer van KLJ-Merchtem knikt: "Een versleten zetel, een kapotte koelkast, stoel of kast: het stapelt zich na verloop van tijd op in onze lokalen en dan moeten we na een grote opkuis naar het recyclagepark met dat grof vuil. De factuur loopt al gauw op tot een paar honderd euro. Ouders of oud-leden schenken enkele keren per jaar wel een zetel of oude koelkast, ook al zijn we selectief in wat ze aanbieden."

Ook hoofdleider Thomas Van Den Eynde van de Merchtemse scouts juicht het voorstel van de jeugdraad voor twee gratis openstellingen per jaar van het recyclagepark toe. "We hebben redelijk veel afval na eetfestijnen of kampen en dan kopen we restafvalzakken. Die kosten 13 euro per rol. Maar we hebben ook veel oude zetels en die moeten we in verschillende keren afvoeren naar het recyclagepark. De laatste opkuisdag van de lokalen kostte ons zo in het recyclagepark zo'n 150 euro. En daarmee was alles nog niet weg."



Voorstel uitwerken

De jeugdraad en jeugddienst van Merchtem werken het goedgekeurde voorstel nu verder uit. Schepen van Jeugd Maarten Mast (LvB): "We gaan twee momenten per jaar vastpinnen waarop de jeugdverenigingen gratis naar het recyclagepark kunnen. Iedereen zal op dezelfde dag komen. We gaan overleggen welke data het nuttigst zijn: bijvoorbeeld na een kamp of andere grote activiteit." Vreest de schepen dan geen misbruik: gewone particulieren kunnen toch grof vuil dumpen bij de jeugdvereniging die dat dan gratis afvoert? Mast: "Natuurlijk mogen de jeugdverenigingen geen gratis doorgeefluik voor het recyclagepark worden. Om misbruik te voorkomen, gaan we op voorhand vaststellen wat ze precies zullen aanbieden. Ik ga ervan uit dat ze een redelijke hoeveelheid aanbieden. We werken het voorstel daarom nog verder in detail uit."