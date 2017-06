Jeugdvoetbaltoernooi met vluchtelingen in Kraainem

In Kraainem vond afgelopen weekend een bijzonder voetbaltoernooi plaats. De jeugdploegen van Brusselse topclubs als RWDM, Union en Anderlecht namen het op tegen vluchtelingen uit opvangcentra van over het hele land. Onze collega's van BRUZZ waren erbij.

Het is geen toeval dat het toernooi in Kraainem plaatsvond. De plaatselijke voetbalclub zet zich al langer in voor de jongeren in de asielcentra. Ze zijn welkom om mee te trainen en krijgen er ook een maaltijd en taalles.

