Jezus-Eik krijgt extra fietsinfrastructuur

In Jezus-Eik komen er extra voorzieningen voor fietsers in de Vuurgatstraat en de Esdoornenlaan. Dat besliste de gemeenteraad unaniem in het kader van het verkeersleefbaarheidsplan van de gemeente Overijse.

In dit deel van het mobiliteitsproject zal een veilige fietsverbinding worden aangelegd in de Vuurgatstraat, vanaf de Eikenlaan (grens met Hoeilaart) tot en met het kruispunt aan de op- en afrit van de E411 aan de Kersenbomenlaan in het centrum. Het kruispunt van de Kersenbomenlaan met de Vuurgatstraat en de E411 zal ook worden heringericht, zodat er veiliger overgestoken kan worden.

Ook komen er op een stuk van de Esdoornenlaan fietssugestiestroken en worden bestaande fietspaden uitgebreid. Het kruispunt van de Vlierbeekberg en de Esdoornenlaan zal daarbij ook heringericht worden.

De kostprijs van het project wordt geraamd op 1,4 miljoen euro. “Deze investering in verkeersveiligheid is het dubbel en dik waard en is een nieuwe stap in de realisatie van het MOBI-plan Overijse,” laat schepen van Openbare Werken, Infrastructuur en Mobiliteit Sven Willekens (Open VLD) weten. In de lente zal de gemeente de plannen voorleggen aan de buurtbewoners.