Jimmy uit Grimbergen is eerste sojaboer van Vlaanderen

Jimmy De Prins uit Grimbergen mag zich één van de eerste sojaboeren van Vlaanderen noemen. In Zemst-Laar controleert Jimmy een 5 hectare groot veld. Het gaat om een innovatief project waarbij het tropische gewas voor het eerst in Vlaanderen geteeld wordt.

Samen met 4 andere boeren teelt Jimmy De Prins soja in samenwerking met voedingsproducent Alpro, AVEVE en het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek. Eigenlijk ging Jimmy op zoek naar een alternatieve teelt, omdat de graaprijzen op dit ogenblik erg laag zijn.

Net als maïs is ook soja een tropisch gewas. Volgens Jimmy is soja geschikt om in ons klimaat te groeien. Bovendien vraagt de teelt weinig nieuwe investeringen en is ze milieuvriendelijk. "Het is ook een plant die weinig bemesting nodig heeft."

Eind september wordt de eerste oogst van soja verwacht. Of en hoeveel dat gaat opleveren, valt nog af te wachten. Feit is dat de Vlaaderen (nog) maar een kleine wereldspeler is op het vlak van de productie van soja. En daar wil voedingsproducent Alpro, same met AVEVE, wat aan veranderen door initiatieven als dit financieel te steunen.