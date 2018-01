Jo De Ro trekt de Open Vld-lijst in Vilvoorde

In Vilvoorde trekt Vlaams parlementslid Jo De Ro bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober de Open Vld-lijst. Tweede op de lijst staat schepen Katrien Vaes en derde is Didier Cortois, fractievoorzitter in de gemeenteraad. Open Vld maakt in Vilvoorde samen met sp.a-Groen en N-VA deel uit van de coalitie.

Jo De Ro (44) zetelt sinds 2007 in de gemeenteraad van Vilvoorde en is er sinds 2013 als schepen bevoegd voor financien, onderwijs en preventie. Begin januari 2013 belandde hij in het Vlaams parlement als opvolger van Herman Schueremans. Open Vld beschikt in de Vilvoordse gemeenteraad over 6 van de 35 zetels. "Onze slogan voor de komende kiescampagne is net zoals in 2012 'Positief vooruit'. In het kader van onze schepenbevoegdheden kunnen we verschillende voorbeelden voorleggen van positieve realisaties. Zo werd bijvoorbeeld het handelscentrum gerenoveerd en zijn er in elke wijk nieuwe schoolgebouwen opgetrokken", aldus De Ro.

Tegen wie De Ro het in Vilvoorde zal moeten opnemen, is nog niet duidelijk. Van de grote partijen maakte enkel CD&V haar lijsttrekker bekend: Peter Vankemseke. Sp.a en Groen beslisten al wel dat ze opnieuw in kartel trekken maar maakten nog geen details bekend over de lijstsamenstelling. Zo is het nog onduidelijk of burgemeester Hans Bonte opnieuw lijsttrekker zal zijn. Door het verbod dat de sp.a haar leden oplegt om het mandaat van burgemeester te combineren met dat van parlementslid staat Bonte, die nu in de Kamer zetelt, voor een moeilijke keuze die hij zelf naar eigen zeggen nog niet heeft gemaakt.