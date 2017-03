Jobdag De Lijn in stelplaats Grimbergen

Vervoersmaatschappij De Lijn organiseert vandaag een jobdag in de vernieuwde stelplaats van Grimbergen. Kandidaat-buschauffeurs of -technici krijgen er een rondleiding in het splinternieuwe onderhoudscentrum en mogen zelfs met een bus rijden.

De Lijn Vlaams-Brabant is voortdurend op zoek naar nieuwe werkkrachten voor zijn stelplaatsen in De Rand. Dit jaar zijn er 170 vacaures in te vullen. Daarom organiseert De Lijn jobdagen. er was er al eentje in Dilbeek, vandaag is Grimbergen aan de beurt.

Tijdens de jobdag krijgen geïnteresseerden een rondleiding en kunnen ze zelf een bus besturen onder begeleiding van een instructeur. En er is natuurlijk gelegenheid om vragen te stellen aan mogelijke toekomstige collega's.

De jobdag begint om 10u aan de vernieuwde stelplaats van Grimbergen (Brusselsesteenweg). Er zijn sessies om 10u, 11u30, 13u en 14u30.