Jobstudent Alexia helpt passagiers op Brussels Airport

Elke woensdag volgen we in Cocktail studenten met een originele vakantiejob. Vanavond volgen we de Brusselse 21-jarige Alexia Mitsis op de luchthaven van Zaventem.

Alexia werkt op de luchthaven van Zaventem als passagiersassistent. “Dat wil zeggen dat ik passagiers die minder mobiel zijn tot aan de gate breng waar hun vliegtuig opstijgt of naar de auto bij hun terugreis. Waarom ik deze vakantiejob gekozen heb? Omdat ik graag met mensen omga. Bovendien heeft mijn opa het zelf moeilijk om te stappen. Ik vond het leuk om hem te helpen, dus wil ik dat nu ook bij anderen doen,” zegt Alexia.

Alexia werd eerst opgeleid voor de job. Ze kreeg 2 dagen theorielessen en 3 dagen praktijk om de kneepjes van het vak te leren. Wat ons opvalt, is dat Alexia de mensen in verschillende talen aanspreekt. “Nee, dat zat niet in de opleiding. Op zo’n internationale plek als de luchthaven is het handig dat ik vijf talen spreek: Nederlands, Frans, Engels, Grieks en Spaans. Ik merk dat mensen echt supertevreden zijn als ik hen help, zeker als dat nog eens in hun eigen taal is,” besluit Alexia.

Het avontuur van Alexia op de luchthaven kan je vanavond zien in Cocktail na het Nieuws op RINGtv.