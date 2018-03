Johan Verminnen opent 15de Vijverfestival

Het Vijverfestival in Dilbeek heeft de eerste namen op zijn affiche gelost. Niemand minder dan Johan Verminnen opent het tweedaagse festival rond de kasteelvijver in Dilbeek.

De 66-jarige Wemmelaar moet met befaamde oerklassiekers als ‘In de Rue des Bouchers’, ‘k Voel me goed’ en ‘Mooie dagen’ meteen de goede toon zetten. “De decibels zullen de lucht in gaan als iedereen uit volle borst staat mee te zingen,” zegt Ciska De Man van het Vijverfestival.

Voor Johan Verminnen zelf wordt het optreden in Dilbeek ook bijzonder. “Sinds hij in 1984 zijn carrière in onze gemeente wist te herlanceren, heeft Dilbeek een bijzondere plaats in zijn hart weten te veroveren. Dat zijn zijn eigen woorden, niet die van ons.” aldus Ciska De Man.

Meteen na het optreden van Verminnen kunnen de festivalgangers de benen nog meer losgooien op de tonen van Mensch Erger Je Niet, het dj-duo dat zelfs vastgegroeide heupen weer aan het swingen krijgt. “Ook artiesten uit onze regio zullen de affiche aanvullen.”

De artiesten voor zaterdag worden pas in mei bekendgemaakt. Het Vijverfestival vindt plaats op 13 en 14 juli.