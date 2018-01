Joke Schauvliege laat niet in kaarten kijken wat betreft Uplace

In de commissie Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening is minister Joke Schauvliege aan de tand gevoeld over wat de Vlaamse Regering van plan is met Uplace. De toekomst van het geplande winkelcomplex in Machelen is wankeler dan ooit nadat Raad van State vorige maand het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Machelen-Vilvoorde vernietigde. Maar Schauvliege laat niet in haar kaarten kijken.