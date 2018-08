Jonathan Sacoor: “Ongelofelijk trots”

Beersel is sinds gisteren een Europese kampioen rijker. Jonathan Sacoor heeft samen met de broers Borlée de 4x400 meter gewonnen op het EK in Berlijn. “Ik ben ongelofelijk trots dat ik van dit team deel mag uitmaken,” zegt Sacoor.

Sacoor bibberde naar eigen zeggen van de stress in de call room, maar eenmaal op de piste was hij één en al focus. Het 18-jarige supertalent uit Beersel heeft zich meer dan getoond in het Olympiastadion. Op meesterlijke wijze hield hij de Brit Hudson-Smith achter hem, die in Berlijn - jawel - goud won op de individuele 400 meter en sloop in de laatste meters zelf richting de leidende Spanjaard. Een cruciaal moment in de strijd om het goud.

“Als we op het moment dat ik moest lopen voor de Britten liepen, kreeg ik van de coach één opdracht mee: laat Hudson-Smith niet passeren. Eenmaal dat soort atleten je voorbijloopt, haal je ze niet meer terug. In de bocht voelde ik hem komen, iets groot opduiken, dus heb ik alles gegeven. Vooraf zeiden de Borlées: we hebben zilver en brons, alleen goud ontbreekt nog. Als je dat hoort, loop je alsof je leven ervan afhangt,” aldus Sacoor.

Met succes dus. “Ik ben ongelofelijk trots dat ik van dit team deel mag uitmaken. Het is een droom om dit te mogen beleven en een gevoel dat ik nog vaak wil voelen. Ik had nooit gedacht dat het zo zou gaan, dit team is zo goed dat je jezelf blijkbaar kan overtreffen,” besluit Sacoor.