Jonathan Sacoor wereldkampioen op 400 meter bij junioren

Jonathan Sacoor heeft Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. De 18-jarige Beerselnaar is in het Finse Tampere wereldkampioen geworden op de 400 meter bij de junioren. Hij liet twee Jamaicanen achter zich in een knaltijd: 45"03.

Het was topfavoriet Christopher Taylor die als snelste uit de startblokken schoot en op weg naar de overwinning leek, maar met een fenomenale eindspurt snelde Sacoor voorbij de Jamaicaan naar goud in een tijd van 45"03. Dat is maar liefst 69 hondersten sneller dan het Belgisch record dat de Beerselnaar gisteren liep.

De 18-jarige Sacoor is de eerste Belg die een gouden medaille kan winnen op een WK atletiek voor junioren. Bij de mannen werd er zelfs nog geen enkele medaille gewonnen. De beste prestatie tot nog toe was een vierde plaats voor Jonathan Borlée in 2006.

Sacoor volgt op de erelijst wereldtoppers als Abdelaleh Haroun (Qatar), Machel Cedenio (Trinidad en Tobago) en Kirani James (Grenada) op. Hieronder kan je nog nagenieten van de gouden 400 meter van Sacoor: