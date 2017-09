Jong artistiek geweld verovert Destelheide op 16/9 tijdens festival ‘Spot on’

Destelheide in Dworp biedt al sinds 1971 een artistieke bodem voor Brusselse en Vlaamse jongeren. Er worden haast wekelijks kunstprojecten en masterclasses georganiseerd met bekende en minder bekende kunstenaars. Met ‘Spot on’ wil Destelheide deze kruisbestuiving in de kijker plaatsen.

Zo kan je er genieten van de beeldverhalen van de studenten van de Luca School of Arts, de expo van Gino Rizzi en de installatie Gebroken Grens van het atheneum in Anderlecht. Er is muziek van de Fanfakids en de majoretten van de Vierwindenschool, slaapkamerconcerten van Jonas Winterland en Lennert Maes. De bezoekers kunnen ook zelf de handen uit de mauwen steken, er is een Escape Room en ook ludieke randanimatie in alle hoeken van het domein.

De festivaldag wordt afgesloten met een concert van Jacle Bow en dansen kan ook op de hiphopbeats van SupAfly Collective. Alle info vind je op www.festivalspot-on.be