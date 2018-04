Jonge Vilvoordenaren lanceren stadsbier ‘Pjeirefretter’

“Het kriebelde al een tijdje om zelfstandig iets op te starten en met dit bier vonden we de ideale uitdaging”, legt Jens Leen uit. “We hopen met dit ambachtelijke bier in te spelen om de hype rond speciaalbieren. Met de Pjeirefretter hebben we een uniek bier gecreëerd waar we erg trots op zijn. Als geboren en getogen Vilvoordenaars zijn we dan ook heel blij dat we kunnen mee bijdragen aan de heropleving van onze stad.”

Kruid van de Zenne

De Pjeirefretter is een blond bier dat een heel bijzonder ingrediënt bevat: de moerasspirea, een kruidenplant die je vindt langs de oevers van de Zenne. Jens en Tine werkten voor het recept samen met brouwerij De Feniks. “De bloemetjes van de moerasspirea hebben een honingzoete smaak en leveren tegelijk een bittere nasmaak”, legt Tine Paredis uit. “Het is daarom het ideale ingrediënt om van dit bier ons unieke stadsbier te maken.”

Op het lokale menu

Het jonge Vilvoordse tweetal hoopt dat hun bier een vaste plek zal krijgen op de menukaarten van de Vilvoordse horecazaken. “Maar dat betekent uiteraard niet dat het niet elders mag worden gedronken”, lacht Jens Leen. “Als het bier in Vilvoorde een succes wordt, waarom zou het dan elders of zelfs in het buitenland niet lukken? Daar zijn Belgische bieren erg geliefd. In elk geval is voor ons het project nu al geslaagd. We hebben met hart en ziel en heel veel goesting aan dit Vilvoords bier gewerkt en we zijn heel tevreden met het eindresultaat.” De Pjeirefretter wordt officieel gelanceerd én geproefd op maandag 23 april tijdens – hoe kan het ook anders – de Vilvoordse jaarmarkt. Daags nadien kun je het drinken in de Vilvoordse horeca.