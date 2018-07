Jongeren ontdekken al spelend duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Eind 2015 lanceerden de Verenigde Naties een plan voor de wereld: Agenda 2030. Deze agenda bevat 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) om de komende 15 jaar wereldwijd aan duurzame ontwikkeling te werken.

Deze doelstellingen zijn van cruciaal belang voor de mensheid en de planeet. Hierin wordt op een duurzame manier vraag en aanbod op elkaar afgestemd zodat de aarde leefbaar blijft.

‘De SDG’s vormen een internationaal kader om tegen 2030 de verzuchtingen van mensen te verzoenen met de draagkracht van onze aarde. We kunnen enkel werk maken van duurzame ontwikkeling wereldwijd als iedereen met de SDG’s aan de slag gaat op school, het werk, thuis of in de vereniging. In de eerste plaats de jongeren van vandaag, want zij zullen in 2030 onze wereld mee vorm geven. Daarom ontwikkelden we samen met De Aanstokerij het spel Missie 2030. De bescherming van onze planeet is een zaak van iedereen’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Noord-Zuid en duurzaamheid.

Hoe duurzaam gaan we om met onze enige aarde? Wat kan jij doen om duurzame ontwikkeling te stimuleren en bijvoorbeeld minder energie te verbruiken, je consumptie te beperken, voor minder afval te zorgen? Om de jeugd hierover te sensibiliseren, ontwikkelde De Aanstokerij uit Leuven, met steun van de provincie Vlaams-Brabant, het spel ‘Missie 2030’. Dit teamspel laat jongeren vanaf 16 jaar op een speelse manier de visie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ontdekken.

‘De spelers beheren verschillende regio’s. Elke regio heeft een eigen karakter, eigen mogelijkheden, maar ook uitdagingen. De spelers proberen de vooropgestelde doelen te behalen door handel te drijven, afspraken te maken of te investeren. De toekomst van de regio ligt volledig in hun handen. Enkel door goed samen te werken, kunnen ze hun doelen bereiken’, zegt Steven Solia, spelontwikkelaar bij De Aanstokerij.

Het spel kan gespeeld worden met 8 tot 25 spelers en het duurt tussen de 100 à 150 minuten.

De provincie Vlaams-Brabant verspreidt het spel naar alle Vlaams-Brabantse jeugddiensten en scholenkoepels. Ook jonge ondernemers kunnen met dit spel aan de slag.

Jeugdverenigingen, scholen en andere organisaties die met het spel aan de slag willen gaan, kunnen hiervoor contact opnemen met de dienst Noord-Zuid van de provincie Vlaams-Brabant, tel. 016 26 73 49, noord-zuid@vlaamsbrabant.be