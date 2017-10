Jongeren uit Pajottenland vonden vermoedelijk wapenarsenaal Bende van Nijvel

Het lijkt er op dat jongeren uit het Pajottenland lange tijd wapens van de Bende van Nijvel in ee tuinhuis hebben opgeslagen. De jongeren vonden de wapens in het kanaal Brussel-Charleroi. Dat meldt de krant Het Laatste Nieuws.

De 3 jongemannen tussen 18 en 20 jaar deden hun vondst met behulp van een rubberbootje en een zware magneet. 5 Maanden geleden al visten ze op die manier in het kanaal Brussel-Charleroi een revolver, een riotgun en 2 metalen kisten van de vroegere rijkswacht met daarin kogels op. De jongeren zouden hun zoekactie zijn begonnen omdat warenhuis Delhaize, waar de Bende van Nijvel destijds een paar keer toesloeg, nog steeds een beloning van 250.000 euro uitlooft voor een doorbraak in de zaak.

De jongeren begonnen hun zoektocht op de plaats aan het kanaal waar de speurders in 1986 een kogelwerende vest en een gestolen politiepistool hadden gevonden. Omdat de zaak de jongste dagen heel veel in de media kwam, besloten de 3 jongeren de door hun gevonden buit aan de speurders over te dragen. Die onderzoeken nu verder of de voorwerpen inderdaad hebben toebehoord aan de Bende van Nijvel.