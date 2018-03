Joris Claeys verkozen tot voorzitter Boerenbond Vlaams-Brabant

De bestuursleden van Boerenbond Vlaams-Brabant hebben Joris Claeys uit Lennik verkozen tot provinciale voorzitter Boerenbond Vlaams-Brabant. Joris neemt de fakkel over van Stefaan Van Assche uit Merchtem die de afgelopen tien jaar provinciaal voorzitter was.

Joris Claeys zal de komende vijf jaar vanuit Boerenbond de land- en tuinbouw in Vlaams-Brabant vertegenwoordigen en zal de belangen van onze provincie verdedigen in het Hoofdbestuur, het hoogste bestuursorgaan van Boerenbond.

Joris Claeys baat samen met zijn vrouw Jannick Van Volsem een vleesvee- en akkerbouwbedrijf uit in Lennik. Ook zonen Michiel en Martijn steken geregeld een handje toe. Joris is 47 jaar en heeft al een ruime bestuurservaring, zowel binnen als buiten Boerenbond. Zo is Joris bestuurslid in de Provinciale vakgroep Vleesvee en voorzitter van de Regioraad Pajottenland. Verder is hij vast lid van het bureau van de provinciale landbouwkamer Vlaams-Brabant en bestuurslid van de plaatselijke groep Pajottenland+.

Joris wil de komende jaren inzetten op het behoud van de open ruimte in Vlaams-Brabant. “De verstedelijkingsdruk in onze provincie maakt dat er veel open ruimte verdwijnt, waardoor de leefbaarheid van onze land- en tuinbouwbedrijven in het gedrang komt. Als provinciaal voorzitter zal ik mij, samen met het provinciaal bestuur inzetten om de ruimte voor land- en tuinbouwers in onze provincie maximaal te vrijwaren”, klinkt het vastberaden.