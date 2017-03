Jospop verhuist naar Wijngaardstraat in Schepdaal

Jospop bestaat dit jaar 25 jaar en dat wordt gevierd met opnieuw een volwaardige affiche en een nieuwe locatie. Zo zullen de tenten dit jaar opgeslagen worden aan de Wijngaardstraat in Schepdaal. Dat heeft de organisatie zopas bekend gemaakt in een video.

Vorig jaar zag het er even naar uit dat Jospop van de festivalkalender zou verdwijnen toen duidelijk werd dat de organisatie niet meer welkom was op het vertrouwde terrein langs de Ijsbergstraat. Maar uiteindelijk kon er dan toch een kleinschaliger festival georganiseerd worden op de parking aan de Caerenbergveld. Dat is de locatie waar een paar decennia geleden ook de eerste edities georganiseerd werden.

Voor de 25-ste verjaardag wil de organisatie opnieuw uitpakken met een stevige affiche en dat vraagt natuurlijk ook een aangepaste locatie. Die hebben ze gevonden aan de Wijngaardstraat in Schepdaal. Dat liet de organisatie vanmorgen weten via onderstaande video.

Jospop 2017 teaser #25JAAR from Jospop vzw on Vimeo.