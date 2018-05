Judotrainer uit Opwijk veroordeeld voor aanranding minderjarige atletes

Een voormalige judotrainer van de Topsportschool van de Vlaamse Judofederatie is veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel onder voorwaarden omdat hij drie minderjarige atletes aanrandde. De man uit Opwijk mag naast zijn straf gedurende tien jaar geen enkele beroep of hobby functie uitoefenen waarbij hij in contact kan komen met minderjarigen.

De 40-jarige man had in de periode tussen 2006 en 2013 drie relaties met minderjarige meisjes. De man gaf op zijn proces toe dat hij op 30-jarige leeftijd verliefd was geworden op een 14-jarig meisje dat hij jarenlang training gaf. Eerst in de lokale club in Opwijk, daarna aan de Topsportschool. Toen de zaak aan het licht kwam, werd hij gedwongen om ontslag te nemen.

Na zijn ontslag trok de judotrainer naar Letland om daar training te geven, maar hij keerde vrij snel terug naar België. In de periode nadien zou de man nog twee minderjarige meisjes hebben aangerand tijdens en na de trainingen. Uit de psychiatrische verslagen van de slachtoffers blijkt dat sommigen stopten met de topsport omwille van de beklaagde. De man begrijpt naar eigen zeggen niet waarom de meisjes klacht indienden.

Volgens de man ging het telkens om een relatie met wederzijdse toestemming, maar volgens de rechtbank drong hij zich op een ongeoorloofde wijze op aan de meisjes en maakte hij misbruik van zijn macht als trainer. “Het gaat hier om ernstige en verwerpelijke feiten en de beklaagde beseft niet dat zijn gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is.”

De judotrainer werd uiteindelijk veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel onder voorwaarden. Die voorwaarden bestaan onder andere uit het volgen van een gespecialiseerde behandeling en het verbod om training te geven aan minderjarige meisjes, zowel in clubverband als privé. Naast die straf mag hij van de rechtbank gedurende tien jaar lang geen enkel beroep of vrijetijdsbesteding uitoefenen waarbij er contact is met minderjarigen.

De slachtoffers reageren opgelucht op het vonnis. “Het is vooral belangrijk dat ze worden geloofd”, zegt de advocaat van een van hen. “Dat de beklaagde ook geen training meer mag geven aan minderjarige meisjes, is voor mijn cliënte heel belangrijk.”