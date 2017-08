Juli beste maand ooit op Brussels Airport

Brussels Airport heeft in juli de grens van 2,5 miljoen passagiers voor de eerste keer in zijn geschiedenis overschreden. Een absoluut record en een groei van 6,9% ten opzichte van dezelfde maand in 2016. De luchthaven heeft ook voor het eerst de kaap van 90.000 passagiers op één dag overschreden. De drukste dag viel op vrijdag 28 juli toen 94.305 passagiers vertrokken of aangekomen zijn op Brussels Airport.

Passagiers

In juli dit jaar heeft de luchthaven 2.565.044 passagiers verwelkomd, een groei van 6,9% ten opzichte van juli 2016. Afgelopen maand werd de kaap van 90.000 passagiers op één dag voor de eerste keer overschreden, en dit op 5 dagen met een nieuw record van 94.305 reizigers op vrijdag 28 juli.

Het aantal lokaal opstappende reizigers is gestegen met 7,8% ten opzichte van juli 2016, dankzij het herstel van de lokale markt in de zomer. Zo heeft Brussels Airlines in tegenstelling tot de zomer van 2016 opnieuw meer lokale passagiers aangetrokken. Het aantal transferpassagiers is in juli gezakt met 1,9%.

De groei heeft voornamelijk plaatsgevonden bij Brussels Airlines, op de vakantievluchten, de langeafstandsvluchten en het Europese verkeer. Het low cost vervoer is op zijn beurt gestabiliseerd. De daling bij Easyjet en Vueling werd gecompenseerd door de groei van Ryanair, WOW Air, Eurowings, Air Arabia en Blue Air, alsook de introductie van een aantal nieuwe bestemmingen.

Vracht

Het vrachtvervoer toonde een groei van 3,8%, dankzij de heropstart op volle capaciteit van de lange afstandspassagiersvluchten in juli 2016, na de aanslagen. Het vrachtvervoer aan boord van passagierstoestellen is bijgevolg gestegen met 13,9% ten opzichte van juli 2016, terwijl het volvrachtvervoer een terugval kent van 9,9%. Door de strengere Brusselse geluidsnormen hebben een aantal luchtvaartmaatschappijen Brussels Airport verlaten of hun vrachtvolume verminderd. De express diensten (integrator) blijven positieve groeicijfers vertonen, met een stijging van 8,2% in juli ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Vliegbewegingen

Het aantal vliegbewegingen, in vergelijking met juli 2016, is de afgelopen maand gestegen met 2,2%. De combinatie van meer passagiers en een groter aantal vliegbewegingen zorgt voor een hogere bezettingsgraad op de passagiersvluchten (+4,8%). In juli 2016 zaten er gemiddeld 124 passagiers aan boord, en dat aantal is in juli dit jaar gestegen naar 130 passagiers per vlucht.