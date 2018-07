Juli enorm druk voor brandweer: “tot wel tien weidebranden per dag moeten blussen”

Juli was een enorm drukke maand voor de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Door de warmte en de droogte van de voorbije weken, is het aantal oproepen voor weidebranden dit jaar al vervijfvoudigd. "Vorig jaar hadden we tot nu 20 oproepen voor weidebranden, dit jaar al 104," zegt Dirk Keymolen.

Juli was warm, droog én enorm druk voor de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Op de piekmomenten kregen we tot 10 oproepen per dag voor weidebranden. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover de voorbije jaren. Het ging zowel om kleine als grote vegetatiebranden. Intussen is het aantal oproepen afgenomen tot zo’n twee per dag,” aldus Dirk Keymolen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.

De weidebranden ontstaan door weggegooide sigaretten of zelfontbranding van de gewassen. "Toch zien we dat veel branden ontstaan door achtergelaten glazen. Dat is een grote boosdoener. Het glas bundelt de zonnestralen, die een brandpunt veroorzaken op de droge grond, zegt Keymolen.

Het aantal wespenverdelgingen steeg dan weer van 700 naar 4.000 oproepen. Verder was er ook een opmerkelijke toename in het ziekenvervoer doordat heel wat mensen onwel zijn geworden door de hitte.

De brandweerzone nam zelf ook maatregelen tegen die warmte. “In de kazerne mogen ze uitzonderlijk in korte broek rondlopen, maar op interventie moeten ze hun vertrouwde pakken dragen. Omdat dat enorm belastend is, zorgen we voor een veel snellere aflossing op het terrein. Tot slot sturen we bij een brandoproep telkens ook een extra tankwagen mee. Doordat alles droog is, verspreidt het vuur razendsnel waardoor extra water geen overbodige luxe is,” besluit Keymolen.