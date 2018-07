Juridisch dispuut over eigenaar Melbroeks Chiro-pleintje

Wie is eigenaar van het Chiro-pleintje in Melsbroek? Over die vraag is er al jarenlang discussie tussen het gemeentebestuur en de kerkfabriek van Melsbroek. Een rechter besliste dat de kerkfabriek eigenaar is van het plein. Het schepencollege van Steenokkerzeel gaat in beroep.

“Momenteel heeft de rechtbank gezegd dat het eigendom is van de kerkfabriek”, zegt burgemeester Kurt Ryon. “Raar, want als gemeente onderhouden we dit plein al jaar en dag. We hebben hier speeltuinen gezet. Elk jaar vervangen we hier het zand, de petanqueterreinen onderhouden we. Als het dan toch van de kerkfabriek is, zullen ze het ook moeten onderhouden.” De kerkfabriek van Melsbroek zelf weigert elk commentaar. De gemeente Steenokkerzeel gaat alvast in beroep tegen de uitspraak. Wordt zeker vervolgd.