Jurk van honderden pralines straks voorgesteld op Salon du Chocolat

In Tour & Taxis in Brussel begint vandaag het het Salon du Chocolat. De grootste chocoladebeurs ter wereld is aan haar vijfde Belgische editie toe. Straks worden de chocoladejurken die speciaal voor deze gelegenheid gecreëerd werden voorgesteld aan het grote publiek. Ook de jurk die Valentino Chocolatier uit Schepdaal maakte.

Het Salon du Chocolat telt meer dan honderd Belgische en internationale exposanten. Drie dagen lang organiseren ze degustaties, workshops, tentoonstellingen, prijsuitreikingen en een modeshow, allemaal in het teken van chocolade.

Straks om 17 uur vindt de eerste modeshow voor het grote publiek plaats. Dan worden de vijftien chocoladejurken voorgesteld die speciaal voor het salon zijn ontworpen en gemaakt.

Net zoals vorig jaar is ook aan Valentino Chocolatier uit Schepdaal gevraagd in te staan voor zo’n jurk. Dat gebeurde samen met ontwerpster Sixtine Anne de Molina. Een veelkleurige jurk met honderden pralines is na vijf maanden werken het resultaat. De jurk past in het thema ‘Chocolates of the world’ en staat symbool voor de exotische chocoladelanden in de sector.