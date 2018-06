KAAI17: de nieuwe thuis voor meer dan 20 ondernemers

Ruim twee jaar na de start van de werkzaamheden kan het nieuwe bedrijvenpark KAAI17 aan de Felix Roggemanskaai meer dan twintig ondernemers een nieuwe thuis geven. De site, vroeger het eigendom van RAP, is een voorbeeld van hoe onbenutte ruimte optimaal hergebruikt kan worden.

De site van RAP, een bedrijf dat vroeger metalen behandelde, was al geruime tijd verlaten. Door de slechte staat van het gebouw voldeed het niet meer aan de veiligheidsvoorschriften en was zelfs een renovatie onvoldoende. De site werd dus volledig afgebroken en omgetoverd tot een multifunctioneel bedrijvenpark. Zo zijn er op de totale oppervlakte van 1,2 hectare KMO-units, showrooms en polyvalente ruimten. Samen leverde dit meer dan 5.500 vierkante meter aan ruimte voor bedrijvigheid op.

Volgens projectontwikkelaar Futurn is dit een voorbeeld van duurzaam ondernemen: “onze core business is het herbestemmen van industrieterreinen. Duurzaam ondernemen betekent net efficiënt omgaan met schaarse ruimte,” klinkt het. Burgemeester Pieters: “deze herontwikkeling van KAAI17was belangrijk en broodnodig in deze regio. Dit zorgt voor extra werkgelegenheid en een uitbreiding van onze lokale economie.”

Drie jaar geleden kreeg de site al aandacht door de organisatie van het kunstevenement Kunst Kraakt Fabriek. Meer dan twintig lokale kunstenaars namen toen de oude bedrijfshal onder handen.