Kabelabonnees in Wemmel en Drogenbos nu ook bij Telenet

SFR Belux is het voormalige Numéricable dat daarvoor Coditel heette. SFR is vooral actief in Brussel en Wallonië, maar ook in twee faciliteitengemeenten in onze regio : Wemmel en Drogenbos. De overname zal pas tegen de zomer afgerond zijn. Of ze ook een invloed zal hebben op de tarieven is nog niet bekend.