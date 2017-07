KAJ Asse zet Waalborrepark in de kijker

De KAJ van Asse vindt dat het Waalborrepark te weinig geliefd is. Daarom organiseert het vandaag een ‘meet & greet’ in het park.

De KAJ van Asse organiseert vandaag voor de eerste keer (van 14u tot 22u) in het Waalborrepark een ‘meet & greet’ voor jong en oud. De Assese jeugdbeweging wil zo het park opnieuw in de kijker zetten. Het Waalborrepark werd enkele jaren geleden heraangelegd en herwaardeerd, maar veel bezoekers komen er niet. Er worden ook amper evenementen georganiseerd. Vandaag wil de KAJ het park letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes zetten met een ‘meet & greet’. Drank en versnaperingen en blije mensen: daar gaat het om. De inkom is gratis.

Een verslag krijgt u in ons nieuws van maandag.