Kamerleden N-VA stellen voor om faciliteiten in Bever af te schaffen

In 1963 werden ook in de Vlaamse gemeente Bever de taalfaciliteiten in het leven geroepen om Franstaligen toe te laten geleidelijk het Nederlands over te nemen. "Maar op die zogenaamde overgangsmaatregel zit na 55 jaar wel wat sleet", aldus Peter De Roover.

Bovendien zouden de taalfaciliteiten ook een negatieve impact hebben op het budget van de gemeente. "Kleine gemeenten hebben grotere kosten om te voorzien in de behoeften van hun burgers. Zo moet Bever ook verplicht voorzien in een OCMW, in personeel voor het afleveren van identiteitskaarten of rijbewijzen, in onderhoud van het openbaar domein...Allemaal taken die goedkoper kunnen moest Bever kunnen fuseren met buurgemeenten" zegt Kistien Van Vaerenbergh.

Ook de politiezone Pajot, waartoe Bever behoort, zou nadelen ondervinden van de faciliteiten, want een minimum aantal personeelsleden moet immers verplicht tweetalig zijn. De verderecher van het kanton waarvan Bever deel uitmaakt dient ook tweetalig te zijn en is dus verplicht een taalexamen af te leggen.

Van Vaerenbergh vindt dat minstens het debat moet kunnen gevoerd worden om tot één grote Pajotse gemeente te komen. Dat zou ook besparen op de politieke mandaten. Nu zijn er 7 burgemeesters, 32 schepenen en 84 gemeenteraadsleden. Bij een fusie zouden dat nog één burgemeester, 8 schepenen en 28 gemeenteraadsleden zijn.