Kamp scouts Vilvoorde getroffen door noodweer

De scouts van Vilvoorde verbleven met een groep van 160 leden van tussen de 6 en de 30 jaar in een tentenkamp in een deelgemeente van Durbuy. Daar sloeg het noodweer vannacht toe. Het resultaat is heel wat materiële schade, maar niemand raakte gewond. De brandweer besliste om de 62 jongste leden voor de nacht onder te brengen in een vlakbij gelegen zaal. De andere scouts bleven op het domein.

Normaal gezien zouden de scouts tot morgenavond in Durbuy blijven, maar als gevolg van het noodweer keerden ze vanmiddag al weer naar huis. Alleen de leiding blijft nog tot morgen, want nog zo lang zullen de opruimwerken duren.