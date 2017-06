Kampcharter moet regels voor jeugdverenigingen vereenvoudigen

De zomervakantie nadert en dan maken jeugdbewegingen zich weer op om een hele zomer lang leuke jeugd- en sportkampen te organiseren. Vandaag vond er op het domein Verbrugghen in Affligem al zo’n mini-zomerkamp plaats. Maar vaak botsen jeugdverenigingen op een kluwen aan regels bij het organiseren van zo'n jeugdvakantie. En dat moet in de toekomst veranderen met een zogenaamd kampcharter.

Deze zomer vertrekken opnieuw zo'n half miljoen kinderen op meer dan 7000 zomerkampen. Maar vaak verliezen jeugdbewegingen zich in de vele regels die gemeenten afzonderlijk hebben uitgewerkt voor hun sportdomeinen. Ook gelden er overal andere regels op het vlak van afvalinzameling, geluidsoverlast of het maken van een kampvuur. En dat moet met een kampcharter veranderen. “Dit is een overeenkomst tussen de jeugdbewegingen en de Vlaamse steden en gemeenten die doorgaans toch veel kampterreinen op hun grondgebied hebben. Die gemeenten willen we aanmoedigen om een zo eenvoudig mogelijk kampreglement te hanteren opdat jeugdverenigingen niet teveel regels aan hun hoofd hebben”, aldus Sven Gatz, minister van Jeugd, over zijn initiatief.

Meer dan 40 jeugdorganisaties zetten hun schouders onder het kampcharter, dat een soort van modelregelment is voor een goed kampklimaat. Door middel van 10 praktische punten moet er ook een betere communicatie toe stand komen tussen de verschillende actoren.