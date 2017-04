Kampenhout en Haacht begraven strijdbijl in witloof-oorlog

Kampenhout en Haacht begraven de strijdbijl in de witloof-oorlog. Tussen beide gemeenten was er een verwoede discussie over wie nu de titel ‘witloofgemeente’ mocht dragen. Maar Haacht erkent nu dat Kampenhout de ‘witloofgemeente’ van de streek is. Haacht gaat echter wel voluit voor de titel ‘Gemeente van het Witte Goud’ omdat er in de gemeente naast witloof ook asperges en een wit-goud bier geproduceerd worden.

Zoals iedereen wel vermoedde was de vermeende witloof-oorlog vooral een PR stunt van de gemeente Haacht. Die erkent nu dat Kampenhout de witloofgemeente is, Keerbergen de gemeente van de asperges is en Boortmeerbeek de biergemeente bij uitstek is. Zonder verpinken zegt de gemeente Haacht nu dat ze als enige al die culinaire troeven ook verenigt. En daarom noemt Haacht zich voortaan de gemeente is van het ‘Witte Goud’. Dat thema wordt ook de rode draad van een horeca-plan dat de gemeente volgende week zal lanceren. Opvallend is dat Steenokkerzeel nergens in de witloof-discussie ter sprake komt. Die gemeente telt nochtans ook zo'n 10 witloofboeren. Natuurlijk is er het gezegde: 'Als 2 honden vechten om een been, ...".