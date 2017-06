Kampenhoutenaar als eerste alpinist met beperking op Lhotse in Nepal

De droom om de Lhotse te beklimmen dateert al van 2011. In dat jaar beklom Stef Wolfput een berg in de buurt en rijpte het idee om ooit de Lhotse te beklimmen. Maar 1 jaar later kreeg de Kampenhoutenaar verlammingsverschijnselen in zijn onderbeen. Vandaag draagt hij een orthese die zijn voet recht houdt en gebruikt hij de kracht in zijn bovenbeen om te stappen en te sporten.

Gedreven door wilskracht ging Stef Wolfsput toch voor zijn droom en zo slaagde hij er in om op 19 mei de Lhotse te beklimmen. “Op 100 meter van de top kreeg ik het heel moeilijk maar ik heb doorgezet en zo is het uiteindelijk toch gelukt”, aldus Stef Wolfput. De Kampenhoutenaat hoopt met zijn prestatie anderen te kunnen inspireren. “Geef niet op, ga voor je droom en blijf niet zitten, doe wat je wou doen.”

Meer vanavond in het nieuws o RINGtv.