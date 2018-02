Kamperen in de vrieskou aan Grimbergse basisscholen

In Grimbergen wordt het jammer genoeg een traditie. Tientallen ouders kamperen er weer aan basisscholen De Regenboog en Prinsenhof. Dit jaar is dat met de vriestemperaturen nog minder aangenaam dan de andere.

Voor het vijfde jaar op rij staan ouders aan te schuiven om hun kind te kunnen inschrijven in twee Grimbergse basisscholen: Prinsenhof en De Regenboog. Het aantal plaatsen is beperkt en dus wordt er gekampeerd voor de schoolpoort. In basisschool De Regenboog krijgen de ouders twee klassen ter beschikking om te overnachten. Donderdag starten de inschrijvingen. Wat verderop aan de vrije basisschool Prinsenhof wordt er buiten gekampeerd. De ouders die daar aanschuiven, slapen in hun wagen. Met de vriestemperaturen is het te koud in een tent.

Foto: archief RINGtv