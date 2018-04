Kamperende ouders aan scholen in Alsemberg en Halle

In de Beerselse deelgemeente Alsemberg is het weer kamperen aan de schoolpoorten voor het secundair onderwijs in Sint-Victor. Ook de voorbije jaren was dat al het geval. Intussen zijn ook aan de schoolpoort van het Heilig Hart& College in Halle kamperende ouders opgedoken. De inschrijvingen voor het eerste jaar van alle secundaire scholen in Halle en in Alsemberg starten op 27 april. In tegenstelling tot het lager onderwijs wordt voor het secundair niet gewerkt met een online centraal aanmeldingssysteem.