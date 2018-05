Zondag is het weer hoogdag voor motorcrossminnend Pajottenland. Aan Hof te Wijngaard in Gooik staat de 5de manche van het BK op het programma. Dit jaar mogen de organisatoren van AMC De Toekomst Dworp ook het BK zijspannen ontvangen. Die wedstrijd moet dé laatste grote test worden, want volgend jaar maakt de omloop zo goed als zeker deel uit van het WK voor zijspannen.

Kampioenschap van Vlaanderen: zondag weer motoren in Gooik

Al drie weken werkt AMC De Toekomst Dworp met man en macht vlakbij Hof te Wijngaard in Gooik. Het natuurlijke parcours is licht hertekend tegenover vorig jaar, met meer bochten en springbergjes. En niet onbelangrijk, dit jaar is er wel een gefreesde ondergrond, waardoor sproeien makkelijker gaat en de racers minder stof moeten eten.

Thuisrijder Jeremy Van Horebeek is onzeker als gevolg van een blessure, maar met Shaun Simpson, Max Anstie, Glenn Coldenhoff en Kevin Strijbos staan nog andere ronkende namen aan de start. Verder ook zo'n 30 zijspanduo's, waaronder WK- en BK-leiders Marvin Vanluchene en Ben van den Bogaart.

Vorig jaar kwam de Internationale Motorfederatie het parcours bekijken met de bedoeling om er een Grote Prijs van het wereldkampioenschap voor zijspannen te organiseren. Die kans zit er dik in. Voor de organiserende motorclub uit Dworp zou het een mooie opsteker zijn: nadat men gedwongen de Kesterheidecross moest opgeven, was het uitbouwen van nieuwe omlopen geen evidentie.

Voor het Kampioenschap van Vlaanderen, nu zondag, kon De Toekomst Dworp rustig werken, zonder tegenkanting van buren, natuurverenigingen of anderen. Voorzitter Ivan Vogeleer: “We hebben ons best gedaan om alles optimaal in te richten en nadien alles op te ruimen. Wij hopen zo het vertrouwen van de buurt te winnen en te zijn vertrokken voor enkele mooie jaren.”