Kan Grimbergen tweede opeenvolgende degradatie afwenden?

Zondag is het D-day voor KSC Grimbergen in 3de amateurklasse A. Grimbergen winnen op het veld van Wolvertem-Merchtem als het niet wil degraderen naar 1ste provinciale. Op voorwaarde natuurlijk dat Ninove geen punt pakt tegen de laatste in de stand, Vlamertinge. Gebeurt dat wel, dan zakt Grimbergen na 17 seizoenen terug naar de provinciale reeksen.

Een goede voorbereiding heeft Grimbergen alvast niet gehad. De 1-10 nederlaag tegen kampioen Menen is bijzonder hard aangekomen in he Prinsenbosstadion. Ook voor het bestuur was één van de zwaarste nederlagen uit de clubgeschiedenis de druppel die de emmer deed overlopen. Dinsdag kwam de voorzitter de hele groep de levieten lezen.

“Ik vind dat normaal dat de voorzitter kwaad is. Het bestuur is kwaad met het resultaat van zondag. Ik zou niet zeggen de manier van de eerste helft maar zeker de manier van de 2e helft. Als je ziet dat spelers lopen niet meer lopen voor de bal, zonder goesting op het veld staan, dat kan niet. Het was niet één iemand, heel de ploeg liet het afweten,” zegt trainer Christian Rits.

De club lijkt wel in vrije val, zowel sportief als extrasportief. Zo moesten er dit seizoen meerdere brandjes geblust worden in de kleedkamer. Er wordt zelfs gesproken van een spelersboycot tegen de trainer. “Ik voel alleszins geen boycot tegen mij. Moest dat zo zijn, was ik al lang thuisgebleven. Het is niet het probleem van Christian Rits denk ik. Het probleem is dat al te lang op zoek zijn naar resultaten, maar nu pas iedereen de waarheid opmerkt. Dat is dat de spelersgroep niet kan omgaan met de druk,” zegt een eerlijke Rits.

Voor het bestuur is alvast de maat vol. Zij gaan volgend seizoen grote kuis houden. Bijna niemand die in Grimbergen gelooft dat dat nog in derde amateurklasse zal zijn. “Ik heb geen schrik om mijn plaats te verliezen. Ik heb mijn job gedaan. Het wordt bijzonder moeilijk, maar als je er niet in gelooft, heeft het geen zin om nog te spelen. Voetbal is en blijf een rare sport. Daar trek ik mij aan op,” besluit Rits.