Kanaalplan werpt vruchten af

Sinds de start van het Kanaalplan worden in Brusselse gemeenten en ook in Vilvoorde iedere dag 190 adressen gecontroleerd. Het Kanaalplan werd anderhalf jaar geleden voorgesteld in de strijd tegen radicalisering en terreur.

Na anderhalf jaar Kanaalplan zijn in totaal al bijna 100.000 woningen gecontroleerd. In Brussel werden daarbij maar liefst 10.600 personen die een verkeerd adres opgaven, geschrapt. Het gaat om de Brusselse gemeenten Molenbeek, Koekelberg, Anderlecht, Sint-Gillis, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Brussel-stad. In Anderlecht werden de meeste adressen gecontroleerd. Ook de stad Vilvoorde is opgenomen in het Kanaalplan van minister Jambon, maar het is niet duidelijk hoeveel adressen daar precies zijn gecontroleerd. Het Kanaalplan is nu halfweg, voor definitieve conclusies is het nog te vroeg.